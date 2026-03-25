Prosegue senza sosta la lotta all’abusivismo edilizio sul territorio cittadino. La Polizia Locale di Afragola, guidata dal dirigente comandante colonnello Antonio Piricelli, ha intensificato le attività di controllo per contrastare il fenomeno del cosiddetto “mattone selvaggio”. Nel corso di un’operazione mirata, gli agenti hanno ispezionato un cantiere relativo a un fabbricato di nuova costruzione, ormai in fase di completamento.

Afragola, stretta contro il mattone selvaggio: sequestrati 25 appartamenti e 5 locali commerciali

L’edificio, sviluppato su quattro piani con tetto termico abitabile, comprende complessivamente 25 appartamenti e 5 locali commerciali. Dagli accertamenti è emerso che le opere edilizie sarebbero state realizzate in difformità rispetto ai titoli autorizzativi.

Non solo: i lavori avrebbero comportato anche l’invasione e l’appropriazione indebita di un’area pubblica di proprietà del Comune di Afragola, per una superficie di circa 175 metri quadrati. Alla luce delle irregolarità riscontrate, la Polizia Locale ha proceduto al sequestro dell’intera struttura nell’ambito di un’operazione di polizia giudiziaria. Il titolare dell’intervento edilizio è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente.