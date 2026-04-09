Afragola, costruzione fuori legge: il GIP convalida il sequestro del maxi cantiere

Blitz della Polizia Locale della Città di Afragola, guidata dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, che nei giorni scorsi ha posto sotto sequestro un cantiere edile in via Ciaramelli per gravi irregolarità urbanistiche.

Fabbricato con 25 appartamenti e locali commerciali

L’intervento è scattato a seguito di un’ispezione su un fabbricato di nuova costruzione, in fase di completamento, composto da quattro piani più tetto termico abitabile, per un totale di 25 appartamenti e 5 locali commerciali. Dagli accertamenti effettuati dagli agenti è emerso che le opere edilizie sono state realizzate in difformità rispetto ai titoli autorizzativi. Non solo: i lavori sarebbero stati eseguiti anche con l’invasione e l’appropriazione indebita di circa 175 metri quadrati di area pubblica di proprietà del Comune di Afragola.

Sequestro convalidato dal Gip di Napoli Nord

Alla luce delle irregolarità riscontrate, la Polizia Locale ha proceduto al sequestro preventivo della struttura nell’ambito di un’operazione di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto dell’abusivismo edilizio sul territorio. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli Nord, che ha riconosciuto la fondatezza degli elementi raccolti durante l’attività investigativa.