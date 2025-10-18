Un 19enne di Acerra arrestato per droga ad Afragola. A eseguire l’operazione la Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri.

Afragola, sorpreso a vendere droga in strada: bloccato e arrestato 19enne di Acerra

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel pattugliare Corso Meridionale ad Afragola, hanno notato il predetto che, con fare guardingo, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente, hanno raggiunto e bloccato sia il 19enne, trovandolo in possesso di 0,7 grammi di hashish e di 40 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, sia l’acquirente che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata e sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale. Per tali motivi, il pusher è stato tratto in arresto dagli agenti.