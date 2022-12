Afragola. Dopo l’episodio del brindisi in Piazza D’Arminio finito in sparatoria, ne spunta un altro verificatosi nel giorno di Santo Stefano. Un giovane di 27 anni è stato ferito a colpi d’arma da fuoco al polpaccio sinistro, in via don Minzoni.

Afragola, si torna a sparare: 27enne ferito alla gamba

Secondo quanto dichiarato alle forze dell’ordine, tre uomini con il viso travisato avrebbero bussato alla sua porta sparandogli alla gamba.

Il 27enne è stato trasportato all’ospedale Cardarelli, ma non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la Polizia per far luce sulla dinamica e le motivazioni alla base del ferimento. Non è chiaro se il giovane conoscesse i tre e in particolare chi lo ha sparato a una gamba. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Questo è il secondo episodio di violenza che si verifica ad Afragola durante le festività natalizie. Il primo risale alla notte tra il 25 e il 26 dicembre, in Piazza D’Arminio, dove una banale lite tra giovani è finita in sparatoria. Soltanto per un miracolo non ci sono stati feriti. La vicenda si sarebbe consumata fuori al “piccolo bar”, noto punto di ritrovo della città. Due giovani