Notte di paura ad Afragola, in pieno centro. Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre una banale lite tra giovani è finita in sparatoria. Soltanto per un miracolo non ci sono stati feriti.

Afragola, brindisi in piazza finisce in sparatoria: gente in fuga

Doveva essere un momento di festa e invece un incontro tra conoscenti è degenerato in violenza. Teatro della vicenda è Piazza D’Arminio, noto punto di ritrovo della movida di Afragola. Comitive di ragazzi si radunano per festeggiare la notte di Natale. Tra due giovani però scoppia una discussione per futili motivi. Prima vengono alle mani; poi uno di loro – secondo quanto apprende Teleclubitalia – va a casa per tornare carico di vendetta. E’ armato di una pistola.

Il “pistolero” estrae l’arma e spara diversi colpi in aria, si scatena il fuggi-fuggi, la folla si disperde. Ad assistere alla scena alcuni ragazzi che trovano riparo nelle auto o in qualche locale della zona. La vicenda si sarebbe consumata fuori al “piccolo bar”, noto punto di ritrovo della città. Per fortuna non si sono registrati feriti e i proiettili esplosi non hanno raggiunto abitazioni o passanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno provato a ricostruire la vicenda e hanno interrogato i testimoni.