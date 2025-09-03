Un’angoscia crescente avvolge la famiglia di Maria Giacco, 39 anni, scomparsa da due giorni ad Afragola. L’allarme è scattato quando i suoi cari non sono più riusciti a contattarla.

Afragola, scomparsa 39enne: appello dei familiari sui social per ritrovare Maria Giacco

L’ultima volta che è stata vista indossava un elegante abito rosa; da allora, il suo cellulare risulta spento o scarico, alimentando l’ansia di amici e parenti.

Il primo appello è partito sui social, dove la foto di Maria sta circolando rapidamente, accompagnata da richieste di informazioni sulla sua possibile posizione. Numerosi cittadini si sono mobilitati per condividere l’appello e organizzare ricerche spontanee.

Le prime segnalazioni parlano di possibili avvistamenti nei pressi dell’ospedale di Frattamaggiore e della stazione ferroviaria di Casoria. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per verificare questi indizi.

Chiunque abbia informazioni può contattare immediatamente il numero 3481953360, un filo diretto con la speranza di riportare Maria a casa.