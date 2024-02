Nella giornata di ieri, martedì 20 febbraio, il Tribunale ordinario di Napoli Nord in composizione monocratica ha assolto sei cittadini di Afragola che secondo l’indagine svolta dai Carabinieri coordinati dalla Procura di Napoli Nord avrebbero preso parte ad una rissa dalla quale sono derivate lesioni per tutti gli imputati, tra i quali una donna che ha ricevuto 4 punti di sutura e un trauma cranico guaribile in 10 giorni.

Afragola, rissa per lite condominiale, assolti i sei partecipanti

I fatti sono risalenti al 4 dicembre 2018, sul posto intervennero prontamente le forze dell’ordine per sedare la lite scaturita per motivi collegati al parcheggio condominiale. Le forze dell’ordine constatarono al loro arrivo anche la presenza di soggetti minori, ma che non avrebbero preso parte alla rissa.

Inoltre, i denuncianti hanno dichiarato che alcune ferite sono state cagionate con l’utilizzo di stampelle e di spranghe di ferro, al punto tale che si rese necessario l’intervento anche i sanitari per prestare soccorso ai feriti. Tuttavia, dopo un lungo processo, dove sono state ascoltate tutte le forze dell’ordine, il giudice ha accolto le richieste del collegio difensivo composto dagli Avv.ti Giovanni Cacciapuoti, Daniele Cacciapuoti e Francesca D’Alterio, i quali hanno concluso chiedendo, tra l’altro, l’assoluzione per l’ insussistenza del fatto.