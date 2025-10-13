Entra di nascosto nel cantiere della scuola per ricaricare l’auto elettrica, ma viene scoperto e denunciato. È accaduto nel Rione Salicelle di Afragola, all’interno dell’Istituto comprensivo statale “Europa Unita”, chiuso per lavori di ristrutturazione.

Afragola, ricarica l’auto elettrica rubando energia alla scuola chiusa per lavori: denunciato

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe approfittato del cantiere per collegarsi abusivamente all’impianto elettrico della scuola, ricaricando così la propria auto. Il suo comportamento non è però passato inosservato: durante un’attività di controllo del territorio, gli agenti della Polizia Locale di Afragola, diretti dal colonnello Antonio Piricelli, hanno notato la scena e sono intervenuti.

Bloccato sul posto, il cittadino è stato condotto al Comando di Polizia Locale per gli atti di rito e denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato di energia elettrica e violazione di proprietà privata. Il tempestivo intervento dei “caschi bianchi” ha evitato ulteriori danni e permesso di interrompere il furto in corso. La Polizia Locale ha annunciato che i controlli proseguiranno a tappeto su tutto il territorio comunale per contrastare episodi di illegalità e garantire la sicurezza dei cittadini.