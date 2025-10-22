Notte di paura in Traversa Murillo Fatigati, ad Afragola, dove ignoti hanno esploso numerosi colpi d’arma da fuoco contro le pareti esterne di un’abitazione. L’allarme è scattato ieri in tarda serata, martedì 21 ottobre, quando i residenti hanno segnalato ai Carabinieri una serie di spari provenienti dalla zona.

Afragola, raffica di colpi contro un’abitazione: 40 bossoli trovati sul posto

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Casoria, che hanno rinvenuto e repertato 40 bossoli di vario calibro. Fortunatamente non si registrano feriti, ma la quantità di colpi sparati lascia pensare a un chiaro messaggio intimidatorio. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica e individuare la matrice dell’episodio. Al momento, non si esclude alcuna pista.

La sparatoria potrebbe essere una risposta all’agguato avvenuto in via Sportiglione, avvenuta l’altra sera nei pressi del parco Sant’Antonio. Un’auto in corsa ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco ferendo 3 persone: un 18enne e un 28enne già noti alle forze dell’ordine, e un altro 28enne incensurato. Indagini in corso per capire se i due episodi siano o meno collegati.