Un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ad Afragola, nella serata di ieri, martedì 2 settembre dalla Polizia di Stato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Afragola, picchia la moglie due volte in un giorno: bloccato dalla Polizia

L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa che indicava una violenta lite domestica in un’abitazione della città. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Afragola che hanno trovato una donna in forte stato di agitazione.

La vittima ha denunciato di essere stata aggredita fisicamente dal compagno, episodio che – secondo il suo racconto – si era già verificato nella stessa giornata. Il 47enne, presente in casa al momento dell’arrivo dei poliziotti, è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto.