La fascia tricolore per il comune di Afragola va ad Antonio Pannone. Il candidato di centrodestra ha vinto al ballottaggio contro Gennaro Giustino. Pannone ha vinto con uno scarto

Afragola, chi entra in consiglio comunale

L’amministrazione Pannone conterà 15 consiglieri di maggioranza. Saranno 7 i consiglieri che siederanno ai banchi dell’opposizione.

Maggioranza

In maggioranza ci saranno per la lista “Fratelli d’Italia” Biagio Castaldo, Giuseppina Tignola e Assunta A. Di Maso. Con “Afragola Futura” entrano in consiglio Francesco Castaldo, Sara Tralice e Giuseppe Migliore. Chiara Nespoli e Gianluca Di Maso sosterranno la lista “Nuova Città”. Per “Noi con Afragola” entrano in consiglio Maria Carmina Sepe, Francesco Fusco e Giuseppe Affinito. Un solo eletto per “Scelta Democratica Terra Nostra”: si tratta di Antonio Lanzano. Arcangelo Ausanio, Benito Zanfardino e Raffaele Iazzaetta invece rappresenteranno rispettivamente “Cantiere Afragola”, “Pensiero Comune” e “Afra Vola”.

Opposizione

A rappresentare la minoranza saranno invece, Benito Zanfardino, Antonio Caiazzo, Raffaele Botta a sostegno della lista “A viso aperto”. Vincenzo De Stefano, Giacinto Baia, Marianna Salierno, Crescenzo Russo, rappresenteranno rispettivamente le liste: “Afragola libera”, “Forza Italia”, “Movimento 5 stelle” e “Lista Tuccillo”.