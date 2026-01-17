Sono stati identificati i tre minorenni protagonisti dell’aggressione avvenuta lo scorso 9 gennaio ad Afragola ai danni di un cittadino extracomunitario. I ragazzi avrebbero colpito la vittima lanciandogli un bidone in plastica, rivolgendogli insulti a sfondo razzista, mentre uno di loro riprendeva la scena con il cellulare.

Afragola, inseguono straniero e gli lanciano bidone addosso: identificati tre minori

Il filmato, pubblicato sui social e diventato rapidamente virale, si è però trasformato in un elemento decisivo per le indagini: proprio grazie a quelle immagini, gli agenti della Polizia Locale di Afragola, guidata dal comandante Antonio Piricelli, sono riusciti a risalire all’identità dei tre giovani.

I minorenni sono stati segnalati ai servizi sociali, mentre i genitori sono stati denunciati alla Procura di Napoli Nord con l’accusa di abbandono di minori. L’attività investigativa è partita proprio dal video di pochi secondi: si vede uno dei ragazzi scagliare il bidone contro l’uomo, che si trovava in bicicletta, mentre dall’esterno arrivano urla e offese razziste. Nel corso degli accertamenti, la Municipale ha ricostruito il contesto familiare dei tre, provenienti – secondo quanto emerso – da situazioni problematiche e con una frequenza scolastica particolarmente irregolare.