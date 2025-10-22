Si è conclusa con successo l’indagine condotta dal Dirigente Comandante della Polizia Locale, Colonnello Antonio Piricelli, in merito al furto con scasso avvenuto giovedì e venerdì scorso ai danni della scuola Aldo Moro di via Ugo La Malfa ad Afragola.

Afragola, furto alla scuola Aldo Moro: individuato e denunciato il terzo responsabile

Tre ladri si erano introdotti nell’edificio scolastico forzando una finestra, mettendo a soqquadro le aule e rubando materiale didattico, matite, pastelli e denaro. A rendere ancor più sconcertante l’episodio, gli atti di inciviltà compiuti all’interno delle classi, dove i malviventi avevano defecato sui banchi delle aule.

Grazie a una serie di controlli mirati e appostamenti, la Polizia Locale è riuscita a identificare e fermare il terzo ladro, chiudendo così il cerchio delle indagini. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per i reati di furto, danneggiamento e invasione di edifici. Le attività investigative hanno inoltre consentito di recuperare completamente la refurtiva, parte della quale era stata trovata in possesso del primo e del terzo ladro.