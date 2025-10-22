Afragola, escalation criminale: sventagliata di colpi contro un balcone in pieno giorno

Ancora una sparatoria ad Afragola. Dopo il ferimento di tre giovani al parco Sant’Antonio e dopo gli spari registrati questa notte, alle 17 e 30 circa una sventagliata di colpi esplosi da ignoti ha raggiunto il balcone di un’abitazione privata in via Diaz. A darne notizia, in anteprima, è NanoTv.

Sul posto si sono precipitati gli agenti del locale Commissariato, che hanno interdetto l’accesso alla strada e avviato i rilievi del caso. Si tratterebbe di un raid intimidatorio. Il terzo, grave episodio criminale nel giro di 48 ore che fa piombare Afragola in una guerra tra bande o tra clan, presumibilmente per il controllo dello spaccio di droga.

Sull’escalation in corso si sono accesi i riflettori delle istituzioni. Questa mattina il Prefetto Michele Di Bari si è recato al comune della città a nord di Napoli per fare il punto della situazione insieme al comandante provinciale dei Carabinieri, Biagio Stornaiolo e al questore di Napoli Maurizio Agricola.

Foto: NanoTv