Afragola, ciclista si scontra con auto: due denunciati per omissione di soccorso

Un ciclista è rimasto ferito in un incidente stradale in via Cinque Vie ad Afragola, in provincia di Napoli. L’auto coinvolta si è allontanata dopo lo scontro, ma è stata rintracciata dalla Polizia Locale.

Afragola, ciclista si scontra con auto: rintracciati e denunciate due persone

Per cause in corso di accertamento, l’uomo sul mezzo a due ruote è finito nella corsia opposta scontrandosi con un’automobile. All’interno del veicolo, ci sarebbero state due persone che, dopo essersi inizialmente fermate, si sarebbero poi allontanati lasciando l’uomo a terra.

Allertato dai cittadini, il personale del 118 è giunto sul posto e ha effettuato manovre di rianimazione per circa venti minuti, prima di trasportare il ferito in ospedale. Le indagini, coordinate dal comandante della Polizia Locale, colonnello Antonio Piricelli, hanno consentito di rintracciare l’auto dopo circa trenta minuti e successivamente identificare le due persone che erano a bordo. Auto e bicicletta sono state sequestrate, mentre le due persone sono state denunciate in stato di libertà.