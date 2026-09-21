Ancora sangue sulle strade di Napoli. Un ciclista ha perso la vita in seguito a un violentissimo incidente avvenuto nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale della città. Secondo le prime informazioni, riportate dal quotidiano Il Mattino, il drammatico impatto tra la bicicletta e una vettura si sarebbe verificato nei pressi del bar “La Siesta”. Le conseguenze dello scontro sono state purtroppo fatali per il ciclista.

Napoli, tragedia a San Giovanni a Teduccio: ciclista muore dopo lo scontro con un’auto

L’automobilista coinvolto nell’incidente si sarebbe immediatamente fermato per prestare soccorso alla vittima. Ogni tentativo di salvarla, tuttavia, si è rivelato inutile. Resta da ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare le circostanze che hanno portato all’impatto. La tragedia riporta ancora una volta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale a Napoli e, in particolare, i rischi ai quali sono esposti gli utenti più vulnerabili della strada, tra cui ciclisti e pedoni.