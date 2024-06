Si è concluso l’ottavario dedicato a Sant’Antonio ad Afragola. Come ogni anno sono state celebrazioni molto sentite da tutta la popolazione. Dopo il pellegrinaggio della statua di questa settimana, il simulacro è tornato nuovamente nella Basilica e posizionato nella sua teca.

Ad accogliere il Santo in Piazza tantissimi fedeli riunitisi in preghiera con rinnovata devozione per il patrono della città.

La statua, poi, ha fatto il suo ingresso nella Basilica dove è stata preparata per essere riposizionata sull’altare.

La popolazione ha potuto assistere alla cerimonia attraverso un grande schermo installato all’esterno.

Le celebrazioni torneranno l’anno prossimo, intanto Afragola continuerà a pregare il proprio Santo nella Basilica.