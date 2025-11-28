Afragola, cade l’amministrazione Pannone: in 14 sfiduciano sindaco

Ad Afragola l’Amministrazione guidata dal sindaco Antonio Pannone è ufficialmente giunta al capolinea. A decretarne la fine sono state le dimissioni contestuali di 14 consiglieri comunali, presentate davanti a un notaio, che hanno determinato lo scioglimento automatico del Consiglio e la decadenza del primo cittadino.

A comunicarlo sui social i consiglieri Iazzetta e Giustino.

Cade l’amministrazione ad Afragola

A firmare l’atto sono stati tutti i rappresentanti delle opposizioni, Antonio Iazzetta, Giacinto Baia, Raffaele Botta, Antonio Caiazzo, Vincenzo De Stefano, Gennaro Giustino, Crescenzo Russo e Marianna Salierno, ai quali si sono aggiunti alcuni esponenti della stessa maggioranza di centrodestra: Giuseppe Affinito, Giuseppe Migliore, Assunta Di Maso, Maria Carmina Sepe, Sara Tralice e Benito Zanfardino.

La mossa ha sancito ufficialmente la conclusione di un’esperienza amministrativa già da tempo segnata da forti tensioni interne. Solo qualche settimana fa le dimissioni del sindaco poi ritirate.

Con la decadenza del sindaco e del Consiglio comunale, adesso la città è destinata a essere guidata da un commissario prefettizio fino alla prossima tornata elettorale.