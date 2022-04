Momenti di paura questa notte ad Afragola. Verso le 2 di notte un incendio è divampato in via Giuseppe Mazzini all’interno di un appartamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri.

Afragola, in fiamme batteria del monopattino: incendio nell’appartamento

La dinamica di quanto accaduto è ancora da ricostruire. Dai primi accertamenti, però, sembra che a innescare il rogo nell’abitazione sia stata la batteria di un monopattino in carica. Il malfunzionamento dell’apparecchio avrebbe fatto da miccia. Le fiamme si sarebbero poi propagate ad altri ambienti dell’appartamento.

Sul luogo, intorno alle 2 di notte, sono intervenuti i pompieri. Le esalazioni di fumo hanno svegliato subito i residenti, che si sono messi in salvo. Sarebbero in buone condizioni di salute e si sarebbero accorti in tempo di quanto stesse accadendo, guadagnando l’uscita prima che fosse troppo tardi. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Afragola sulle cause dell’incendio. Di regola, le batterie dei monopattini che hanno un voltaggio tra i 12 ed i 48 volt sono potenzialmente “pericolose” in caso di sovraccarico o malfunzionamento.