Momenti di paura si sono vissuti ieri sera, ad Afragola. Dopo la scossa di terremoto avvertita a Napoli e provincia, si è verificato l’ennesimo crollo nel centro storico della città.

Afragola, ancora un crollo nel centro storico: solaio si stacca da un edificio

Un solaio di un edificio fatiscente, situato in vico Don Minzoni, si è staccato poco dopo le 23. La palazzina è abitata ma al momento del cedimento non vi era nessuno all’interno. Subito sono stati allertati i proprietari, i quali pare non abbiano ancora raggiunto l’abitazione. Le cause non sono ancora note, tuttavia è probabile che la scossa di terremoto abbia fatto tremare il palazzo, provocando così il cedimento del solaio.

Secondo alcune testimoni, si sarebbero create anche delle crepe nella parete adiacente alla palazzina interessata dal crollo e ad un’altra attigua. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del posto per i rilievi del caso e la messa in sicurezza dell’area. Anche il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, è intervenuto in vico Don Minzoni per un sopralluogo. Dal momento che il crollo si è verificato all’interno della palazzina, non è stata disposta alcuna evacuazione.