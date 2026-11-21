Un ragazzo di appena 15 anni al volante di una Fiat Panda, senza patente, ha tentato di sfuggire ai Carabinieri dando vita a un inseguimento di circa dieci chilometri tra Afragola e Acerra. A bordo della vettura viaggiavano altre quattro persone, tra cui una donna di 35 anni che ha dichiarato di essere sua madre. Il minorenne è stato denunciato per fuga pericolosa.

Afragola, la fuga all’alba sulla Statale 162

Tutto è cominciato intorno alle 4:35 di sabato 21 novembre, quando una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casoria ha notato una Fiat Panda con diverse persone a bordo nei pressi di un distributore di carburante lungo la Statale 162, ad Afragola. Alla vista dei militari, il conducente ha improvvisamente accelerato, tentando di sottrarsi al controllo. I Carabinieri si sono messi all’inseguimento, mentre il ragazzo al volante avrebbe effettuato numerose manovre pericolose, mettendo a rischio gli altri automobilisti.

Fermato ad Acerra: alla guida c’era un quindicenne

La fuga è terminata dopo circa dieci chilometri, in via Varrignano ad Acerra, dove la vettura si è finalmente fermata. La sorpresa è arrivata al momento dell’identificazione: alla guida c’era un ragazzo che aveva compiuto 15 anni da pochi giorni e che non aveva mai conseguito la patente. Nell’abitacolo viaggiavano anche una 35enne residente a Santa Maria a Vico, che ha dichiarato di essere sua madre, un ragazzo di 19 anni, uno di 18 e una ragazza di 15 anni.

Era già stato fermato senza patente nel 2024

Gli accertamenti hanno rivelato che il minorenne era già stato fermato nel maggio del 2024 mentre guidava un’automobile senza patente. Per il ragazzo è scattata una denuncia per fuga pericolosa. Ulteriori provvedimenti sono stati adottati nei confronti della madre, che avrebbe affidato il veicolo al figlio. La Fiat Panda, risultata a noleggio, è stata restituita alla società proprietaria. I due minorenni sono stati affidati alla 35enne e saranno informati i servizi sociali. La vicenda si inserisce nei controlli del territorio effettuati dai Carabinieri nell’area nord di Napoli, dove nei giorni scorsi un altro intervento a Cardito si è concluso con due arresti per droga dopo un singolare tentativo di fuga.

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