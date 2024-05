Convalidato il fermo per Marco Coppola, il 29enne del lotto G di Scampia ritenuto responsabile dell’investimento mortale di Sara Romano, la 21enne morta dopo una serata in discoteca nel rione Cavalleggeri.

Affitta Suv di grossa cilindrata e investe 21enne: convalidato fermo per 29enne di Scampia

L’incidente che è costato la vita a Sara è avvenuto in via Cattolica, dopo che la giovane, in compagnia di due amiche, durante il tragitto di ritorno all’uscita dalla discoteca, aveva chiesto di guidare l’auto al posto di una delle due. Una volta all’esterno del veicolo, è stata travolta in pieno dal Suv condotto dal 29enne di Scampia.

Dopo l’impatto, Coppola però si è dato alla macchia, senza prestare soccorso. Si è costituito, accompagnato dall’avvocato, soltanto sette ore dopo, quando per Sara ormai non c’era più niente da fare. Il 29enne è sposato ed è padre di due bambini. Oggi il Gip di Napoli ha convalidato il fermo: resterà in carcere con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. Il giorno dell’incidente aveva preso a noleggio un Suv di grossa cilindrata.