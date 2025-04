Acque balneabili, i dati Arpac 2025: dove fare il bagno tra Napoli, Caserta e Salerno

La stagione balneare 2025 in Campania si apre con segnali incoraggianti sul fronte della qualità delle acque. Secondo i dati ufficiali di Arpa Campania, sono ben 7.370 i metri di costa tornati balneabili, grazie agli interventi di risanamento messi in campo dalle amministrazioni locali. Una svolta confermata dai risultati dei monitoraggi ambientali, che evidenziano un generale miglioramento, soprattutto in alcune zone precedentemente vietate.

Tra i tratti tornati balneabili figurano:

“Spiaggia Maiori 2” a Maiori (Sa) tratto unico “Minori” a Minori (Sa) “Pietrarsa” a Napoli “Sant’Angelo” a Serrara Fontana (Ischia) “Spineta Nuova” a Battipaglia (Sa) “Villa Comunale” a Castellammare di Stabia (Na) “Punta San Francesco” a Sant’Agnello (Na) Anche l’acqua “Ex bagno Rex” di Portici (Na) prosegue nel percorso di classificazione, avviato già lo scorso anno.



Analizzando la classificazione 2025 rispetto all’anno precedente, emergono alcuni miglioramenti ma anche nuovi declassamenti:

In miglioramento:

SESSA AURUNCA, Pineta Sud (da Buona a Eccellente) PONTECAGNANO FAIANO (da Scarsa a Buona) SAPRI (da Buona a Eccellente)



In peggioramento:

CASTEL VOLTURNO (da Eccellente a Buona)

CASTELLAMMARE DI STABIA – Ex Cartiera (da Buona a Scarsa)

BATTIPAGLIA – Lido Spineta (da Sufficiente a Scarsa)

NAPOLI – Via Partenope (da Buona a Sufficiente)

TORRE ANNUNZIATA – Lido Azzurro (da Buona a Sufficiente)

Molti tratti sono entrati in “nuova classificazione”, poiché resi balneabili di recente e quindi ancora privi di una serie storica di dati sufficiente per attribuire una qualità ufficiale. È il caso di:

CASTELLAMMARE DI STABIA – Via Comunale

NAPOLI – Pietrarsa

SANT’AGNELLO – Punta San Francesco

SERRARA FONTANA – Sant’Angelo

BATTIPAGLIA – Spineta Nuova

MAIORI – Spiaggia Maiori 2

MINORI – tratto unico

PORTICI – Ex Bagno Rex

Le acque ancora classificate come scarse nel 2025

Permangono situazioni critiche in alcuni tratti, classificati “scarsi” anche quest’anno, per i quali vige il divieto di balneazione permanente:

SESSA AURUNCA – Sud Fiume Garigliano

CASTELLAMMARE DI STABIA – Ex Cartiera

POZZUOLI – Lido di Licola, Stabilimento Balneare, Stazione Marina di Licola, Effluente nord Depuratore di Cuma

TORRE ANNUNZIATA – Nord Foce Sarno

BATTIPAGLIA – Lido Spineta

SALERNO – Est Fiume Irno, Sp. Libera tra il Fuorni e il Picentino

I dati provinciali

Caserta: costa eccellente in lieve calo, dal 94% del 2024 al 93% nel 2025

Napoli: dal 89% all’87%

Salerno: stabile al 90%

La quota di costa vietata perché di qualità scarsa è del 2% a Caserta, in calo dal 5% al 3% a Napoli, e dal 2% all’1% a Salerno.

Monitoraggi in corso

Dal 7 aprile, l’Arpa Campania ha avviato i controlli istituzionali prestagionali per garantire la sicurezza delle acque lungo i 328 tratti monitorati nelle province di Caserta, Napoli e Salerno. I campionamenti proseguiranno fino a settembre e serviranno a monitorare eventuali variazioni legate a fenomeni meteorologici, scarichi abusivi o altri fattori di rischio, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e l’ambiente marino.