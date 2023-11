Nella notte scorsa, i carabinieri della stazione di Acerra sono intervenuti presso la clinica Villa dei Fiori per un uomo ferito. Si tratta di un 40enne di origini albanesi già noto alle forze dell’ordine, colpito alle gambe da proiettili esplosi con un’arma da fuoco.

Acerra, sparatoria nella notte: gambizzato pregiudicato

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità militari, sembra che il 40enne sia stato colpito mentre si trovava in bicicletta, anche se il luogo esatto dell’incidente al momento è sconosciuto. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini approfondite per determinare la dinamica di quanto accaduto e individuare i responsabili.

L’uomo ferito è stato prontamente trasferito all’ospedale Cardarelli, ma fortunatamente, al momento, non sembra essere in pericolo di vita. Medici e personale sanitario stanno lavorando per valutare l’estensione delle ferite e fornire le cure necessarie per il recupero.