Una serra artigianale con settanta piante di marijuana è stata scoperta oggi, 25 settembre 2025, dai Carabinieri della Stazione di Cancello nel territorio del comune di Acerra, al termine di una mirata attività investigativa.

Acerra, scoperta serra di marijuana: 47enne denunciato dai Carabinieri

Le piante, alte in media due metri, erano nascoste tra la vegetazione in località Pezzalonga. Il 47enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso all’interno del terreno dove era stata realizzata la coltivazione.

Il blitz è avvenuto dopo un prolungato servizio di osservazione e pedinamento che ha permesso di individuare il sito e monitorarne gli accessi. Durante l’intervento, i militari hanno sequestrato le 70 piante, una roncola utilizzata per la coltivazione e lo smartphone dell’uomo.

L’Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri, ha disposto la denuncia in stato di libertà del 47enne per produzione, coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Le piante, che se immesse sul mercato avrebbero potuto fruttare decine di migliaia di euro, sono state estirpate e custodite in attesa di disposizioni.