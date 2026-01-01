Spari dopo lite al distributore di benzina, arrivano i Carabinieri. Questa notte, i militari dell’arma della stazione di Acerra sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele, presso il distributore di carburante Q8, a seguito di una lite tra clienti.

Acerra, prima la lite poi gli spari al distributore Q8: due bossoli rinvenuti

Secondo le prime ricostruzioni, per motivi ancora da chiarire, alcuni clienti avrebbero iniziato a discutere animatamente. Durante la lite, uno dei partecipanti avrebbe esploso colpi d’arma da fuoco a scopo intimidatorio. Sul luogo sono stati rinvenuti due bossoli, fortunatamente senza registrare feriti tra le persone presenti.

Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. La zona è stata temporaneamente presidiata dai carabinieri per garantire la sicurezza dei cittadini e dei clienti del distributore.