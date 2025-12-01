Acerra, coppia di pusher arrestata con oltre 180 grammi di droga e 13mila euro in contanti

Nel pomeriggio di ieri, domenica 3o novembre, la Polizia di Stato ha arrestato un 34enne e una 32enne, entrambi residenti ad Acerra, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio effettuato dagli agenti del Commissariato di Acerra in collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli.

Il controllo della Polizia

Durante il pattugliamento in via Grazia Deledda, i poliziotti hanno notato una coppia a bordo di un’auto che manifestava un comportamento sospetto. Dopo averli fermati per un controllo, gli agenti hanno trovato all’interno della vettura un involucro contenente circa 110 grammi di cocaina, immediatamente sequestrato.

Perquisizione domiciliare: scoperto un deposito di droga

Considerato il primo ritrovamento, gli operatori hanno esteso i controlli all’abitazione dei due indagati. All’interno dell’appartamento gli agenti hanno rinvenuto: 69 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 71 grammi, un panetto di hashish di circa 90 grammi, 13.680 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, 4 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga, 4 telefoni cellulari. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre la coppia è stata arrestata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I due dovranno ora rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per ricostruire la possibile rete di distribuzione e l’origine dello stupefacente.