Incidente stradale nella serata di ieri ad Acerra. Qui un ciclista è stato investito da un’automobile ed è attualmente ricoverato al Cardarelli, in gravi condizioni.

Acerra, auto investe un ciclista: 20enne in gravi condizioni

I fatti in via Varignano. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista stava percorrendo la strada quando è stato investito dalla vettura, guidata da un uomo residente a Palma Campania. Il conducente si è subito fermato per fornire soccorsi alla vittima.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato il ciclista in codice rosso all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è adesso ricoverato in prognosi riservata, in gravi condizioni. L’uomo che si trovava in sella alla bici non è stato ancora identificato: si tratterebbe di un extracomunitario di origini africane, di età compresa tra i 20 e i 25 anni.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione, che hanno svolto i rilievi del caso e avviato le indagini per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto.

Ciclista travolto e ucciso tra Giugliano e Villa Literno

Un episodio simile si è verificato ieri mattina, tra Giugliano e Villa Literno, in via Santa Maria a Cubito. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava percorrendo in sella alla sua bici la strada provinciale 18, perché diretto in un centro diagnostico a Giugliano per degli esami cui doveva sottoporsi, quando è stato investito da un furgone con a bordo un 28enne, che viaggiava a velocità sostenuta.

Per il ciclista non c’è stato nulla da fare. Il conducente invece di prestare soccorso, è scappato via impattando anche contro un’altra vettura. Subito sono partite le indagini da parte dei Carabinieri, al termine delle quali è stato individuato il conducente del furgone. Si tratta di un 28enne albanese, raggiunto da un decreto di fermo. Il giovane è ritenuto responsabile di omicidio stradale ed omissione di soccorso.