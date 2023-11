Arrestata spacciatrice 23enne. Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Acerra, hanno notato una donna a bordo di una bicicletta che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa a due giovani a bordo di un’auto; quest’ultimi si sono poi allontanati frettolosamente.

Acerra, arrestata 23enne: consegnava la droga in bicicletta

Teatro dell’operazione il centralissimo Corso Italia. I poliziotti, insospettiti dal comportamento della spacciatrice, l’hanno raggiunta e bloccata. A quel punto sono scattati i controlli.

Nel portaoggetti della bicicletta, gli uomini delle forze dell’ordine hanno rinvenuto 4 panetti di hashish del peso complessivo di circa 380 grammi. La ragazza in bicicletta, 23enne del posto, con precedenti di polizia, è stata tratta in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente.