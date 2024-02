Giunto all’ospedale a bordo di un’auto crivellata di colpi. È stato probabilmente vittima di un agguato il 30enne ricoverato alla clinica “Villa dei Fiori” di Acerra. L’uomo è già noto alle forze dell’ordine.

Acerra, auto crivellata di colpi: uomo in ospedale con ferite all’inguine e al polso

Questa notte i carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso del nosomio acerrano per una persona ferita. Poco prima un giovane di 30 anni, con precedenti penali, si era presentato con delle ferite da colpi d’arma da fuoco all’inguine e al polso.

La vittima è stata ricoverata d’urgenza ma al momento non sarebbe in pericolo di vita.

Fuori dall’ospedale l’auto dell’uomo con diversi fori di proiettile. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e il movente. Non si esclude la matrice camorristica.