Salerno. Un uomo è stato ferito con un coltello dal nipote al culmine di una lite. L’accoltellamento è avvenuto ieri sera all’interno dell’abitazione dell’uomo, presso la quale si trovava il giovane, affetto da problemi psichici. A darne notizia è La Repubblica.

Accoltella lo zio in casa e poi scappa: si cerca il nipote

Durante una discussione il ragazzo ha preso un coltello da cucina ferendo l’uomo alla testa in maniera lieve. Dopodiché il nipote si è allontanato dall’appartamento, facendo perdere le sue tracce.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo all’ospedale Ruggi dove è stato medicato. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Giunti sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato che indagano sull’accaduto.

Nonna accoltellata e uccisa a Capaccio Paestum

A Capaccio Paestum, invece, una nipote ha ucciso la nonna 76enne con otto coltellate. Ieri la giovane è stata ascoltata dal gip durante l’udienza di convalida dell’arresto. Dopo le dichiarazione della 16enne, il giudice ha disposto per lei il collocamento in comunità. L’adolescente, secondo quanto si apprende, avrebbe affermato di essere stata aggredita e ferita dalla nonna al culmine di una lite e di averla colpita con un coltello a serramanico per difendersi.