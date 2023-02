NAPOLI. Auto d’epoca e un set allestito in piazza: si torna a girare l’Amica geniale a Napoli. Da ieri sia in piazza del Plebiscito che nel Gran Caffè Gambrinus sono stati allestiti i set per girare la quarta e ultima stagione della serie tv di grande successo.

L’amica geniale: set a Napoli

In piazza del Plebiscito, che in quegli anni aperta al traffico e parcheggio a cielo aperto, da ieri si possono vedere tante auto e vespe anni ’80. Nella saletta del Gambrinus un fumo densissimo accoglie i protagonisti e ci accompagna come d’incanto in un’epoca in cui era consentito fumare anche negli spazi chiusi. L’Amica Geniale aveva già scelto piazza del Plebiscito nel 2018 come location per la prima stagione. Proprio qui è ambientata, infatti, la scena notturna nella quale Lila e Lenù adolescenti fanno una delle prime uscite serali, assieme a Rino e al fidanzatino Pasquale.

La quarta stagione, tratta dalla saga di Elena Ferrante, vedrà ancora protagoniste Lila e Lenù, ormai donne. La serie si ispira al libro di Elena Ferrante dal titolo “Storia della bambina perduta”.

Lenù, scrittrice affermata, va a vivere in una casa di via Tasso, che per esigenze scenografiche e logistiche nella serie Tv sarà ambientata in via Petrarca, riportata agli anni ’80 nei quali è ambientata l’ultima stagione. Le riprese a Posillipo proseguiranno fino a marzo.