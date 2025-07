Viaggiava senza casco a bordo di uno scooter Honda SH, a folle velocità per le strade di confine tra Aversa e Trentola Ducenta. Quando i carabinieri gli hanno intimato l’alt, ha ignorato l’ordine, tentando la fuga con manovre pericolosissime nel traffico cittadino. Ma per un 20enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, la corsa è finita poco dopo con l’arresto.

A folle velocità per sfuggire ai controlli tra Aversa e Trentola Ducenta: arrestato 20enne con droga

Il giovane è stato bloccato in via Alessandro Bisceglie, grazie all’intervento congiunto dei militari dell’Arma e di un agente della Polizia Municipale libero dal servizio. Prima dell’arresto ha tentato invano di disfarsi di un contenitore in alluminio, poi recuperato dai carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta: all’interno c’erano 21 dosi di crack.

La perquisizione personale ha portato al rinvenimento di 590 euro in contanti, suddivisi in banconote e monete di vario taglio, e due cellulari. Estendendo la perquisizione alla sua abitazione, i carabinieri hanno trovato ulteriori 39 dosi di crack, 8 di cocaina e altri 1.815 euro nascosti in un barattolo, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. In totale sono state sequestrate 60 dosi di crack, 8 di cocaina e 2.405 euro in contanti. Il 20enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo le formalità di rito, posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.