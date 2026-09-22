A Caserta la presentazione del libro di Andrea Carnevale e Giuseppe Sonsonna: “Il destino di un bomber”

Domenica 27 settembre 2026 alle ore 18.00, presso il Teatro Piccolo Monteverna a Piana di Monteverna in provincia di Caserta, presentazione del libro di Andrea Carnevale e Giuseppe Sansonna: “Il destino di un bomber”. L’ex centravanti del Napoli e della nazionale italiana di calcio Andrea Carnevale si racconta, senza filtri, attraverso un’opera significativa, coinvolgente ed emotivamente toccante.

A Caserta la presentazione del libro di Andrea Carnevale “Il destino di un bomber”

Le grandi vittorie nel Napoli di Maradona, l’omicidio della madre, la squalifica per doping, gli anni da dirigente all’Udinese, il tutto condensato in poco più di 150 pagine da leggere tutte d’un fiato redatte insieme al regista e scrittore Giuseppe Sansonna. Un volume che racconta la parabola umana e sportiva intensissima di Andrea Carnevale attraverso ricordi personali e testimonianze storiche che ne ricostruiscono l’esistenza attraverso drammi, successi, consacrazione, caduta e ricostruzione umana e professionale sinteticamente descrivibile attraverso la celebre massima dostoevskiana secondo la quale “Soffrire e piangere significa vivere”.

Completerà il parterre di ospiti illustri la dottoressa Gabriella Marano, psicologa-giuridica e criminologa, esperta di violenza di genere, bullismo, abusi e persone scomparse. Consulente tecnico in alcuni dei casi di cronaca nera italiana che più hanno destato clamore mediatico ed eco giuridica e di sovente ospite di trasmissioni televisive nazionali come “Quarto grado” e “Pomeriggio cinque” invitata a dare il suo contributo scientifico e di analisi.

Modererà l’incontro e dialogherà con gli ospiti il giornalista Gennaro De Lena.

OSSERVATORIO SOCIO-CULTURALE

L’Osservatorio Socio-Culturale è un’associazione senza scopo di lucro che nasce in una realtà di periferia, quale il paese di Piana di Monte Vera, per iniziativa di un gruppo di adulti che mira a far diventare la citata cittadina centro di riferimento culturale.

L’Osservatorio ha in programma eventi culturali e sociali in collaborazione con illustri personaggi che si occupano di cultura antimafia nelle scuole e che in prima persona lottano contro le associazioni di stampo camorristico. L’associazione è fiera di essere riuscita a dialogare con personaggi che si occupano di dispersione scolastica e sociale in ambienti molto difficili ambienti dove i periodo dell’adolescenza sembra quasi non esistere in quanto le difficoltà della vita portano una persona dall’essere un bambino all’essere direttamente un adulto.

L’Osservatorio ha come obiettivo quello di dialogare con il mondo dello sport, con rappresentanti di istituzioni religiose per un dialogo tra cultura e credo religioso.

Per informazioni scrivere a:

[email protected]

[email protected]

Comunicato stampa