Aversa, nasce un nuovo parco giochi e ludico. Giglio: “Un’opportunità per le famiglie”

Un’area pensata per i più piccoli, ma con uno sguardo più ampio rivolto all’intero tessuto sociale della città. Sta prendendo forma nella zona di via Modigliani un nuovo parco giochi dotato di arredi urbani, studiato appositamente per favorire la socializzazione, il gioco dei bambini e l’aggregazione dei giovani in un contesto di massima sicurezza.

L’intervento nasce nei pressi del nuovo playground realizzato grazie ai fondi di “Sport e Salute”, un’area già molto frequentata da famiglie e ragazzi. L’obiettivo principale è offrire una risposta concreta alle esigenze della comunità, creando spazi ludici sicuri e fornendo alle famiglie soluzioni pratiche per far praticare sport ai giovani e far giocare i bambini in totale tranquillità. Promuovere l’attività sportiva e il gioco all’aperto diventa così uno strumento fondamentale di educazione, inclusione e aggregazione positiva.

In quest’ottica, l’iniziativa intende rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita in una delle zone più vive della città, valorizzando spazi attrezzati che favoriscano lo sport, il tempo libero e la collaborazione con le realtà educative e sociali del territorio.

Orgoglioso del risultato raggiunto,

“Come Presidente della Commissione Politiche Sociali sono davvero orgoglioso di aver proposto questa idea la seconda dopo via della repubblica, accolta fin da subito da altri Componenti della commissione. Un doveroso ringraziamento va agli uffici comunali per aver attivato la procedura con efficienza. Ho sempre pensato che creare un ambiente ludico, interattivo e sicuro sia fondamentale per supportare le nostre famiglie e offrire ai ragazzi uno spazio dove fare sport e crescere insieme in modo sano”.