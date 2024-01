Il 4 gennaio 2015, l’Italia perse uno dei suoi più grandi talenti musicali, Pino Daniele, a causa di complicazioni cardiache. A Napoli, cuore pulsante della produzione musicale, questa giornata, è ora considerata una sorta di ricorrenza sacra. A 9 anni dalla scomparsa del cantautore partenopeo, in tanti stanno condividendo sui social foto, ricordi e naturalmente canzoni dal suo sterminato repertorio.

Il commovente ricordo della figlia di Pino Daniele Sara

Come ogni anno, anche sua figlia Sara Daniele ha condiviso un toccante ricorso sul suo profilo Instagram.

Nell’immagine, Pino Daniele è immortalato di spalle, in bianco e nero, lo sguardo pensieroso rivolto al mondo fuori dal finestrino di un’auto, un’istantanea che cattura la profondità della sua anima creativa.

“Mi sento ancora quella bambina che ti guarda dal sedile posteriore della macchina e cerca di stringere la tua mano. Non è cambiato niente. Sono sempre io. E tu sei vicino a me“, scrive la giovane nella didascalia della foto. Il messaggio ha suscitato un’ondata di emozioni tra i follower, evidenziando quanto il ricordo di Pino Daniele continui a toccare il cuore di chiunque abbia amato la sua musica e la sua personalità unica.

Chi è Sara Daniele

Sara Daniele è la terza figlia del leggendario cantautore Pino Daniele, nata dalla relazione con Fabiola Sciabbarrasi. La canzone “Sara non piangere,” inclusa nell’album “Medina” del 2001, è dedicata proprio a lei a lei. La ragazza ha sempre dichiarato di essere stata profondamente legata a suo padre e di aver sofferto intensamente per la sua scomparsa. Oggi, seguendo la passione per la musica, ha intrapreso una carriera nell’industria discografica, laureandosi in Marketing alla Westminster University e ottenendo un master in Media Entertainment con specializzazione in Music Business alla LUISS.

Il ricordo di Clementino e Vasco Rossi

Oltre a lei, molte personalità del mondo della musica hanno voluto ricordare Pino Daniele in occasione del nono anniversario della sua morte. Clementino ha condiviso foto scattate insieme, evidenziando l’influenza e l’amicizia tra i due. Anche Vasco Rossi ha reso omaggio al cantautore, condividendo un video del concerto a Napoli in cui gli dedicò un toccante tributo.

Insomma, Pino Daniele, uno dei cantautori più amati d’Italia, continua a vivere attraverso la sua eredità musicale, con le sue canzoni che ancora oggi vengono celebrate e condivise attraverso i social media.