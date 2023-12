Una tangente di 5mila euro da destinare “ai carcerati”. Questa la somma richiesta, a scopo estorsivo, da Alfredo Lama, 62enne ritenuto vicino al clan Mallardo, a un cittadino di Giugliano.

“5 mila euro per i carcerati”: arrestato a Giugliano emissario del clan Mallardo

Dopo la denuncia della vittima ai Carabinieri della locale compagnia, i militari si sono attivati per arrestare in flagranza di reato il 62enne. Organizzato l’incontro tra il cittadino e l’emissario del clan, gli uomini in divisa hanno assistito – senza farsi accorgere – al pagamento del pizzo, poi sono intervenuti per arrestare Lama.

Durante la perquisizione, estesa anche nella sua abitazione, sono stati rinvenuti e sequestrati altri 4mila euro in contante ritenuto provento di altre estorsioni. E ancora assegni bancari per un importo complessivo di oltre 100mila euro. Su queste somme saranno svolti accertamenti per chiarirne la provenienza. Al termine dei controlli, il 62enne è stato accompagnato al carcere di Secondigliano.