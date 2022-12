Grande attesa per la festa dei primi 40 anni del Liceo Filippo Brunelleschi di Afragola organizzata dagli ex studenti dell’istituto e dall’attuale comunità scolastica. L’evento – che gode del patrocinio del Comune – sarà contraddistinto da una serie di attività celebrative con un programma che avrà inizio la mattina di venerdì 22 dicembre e si concluderà con un Gran Gala la stessa sera presso l’istituto di via Firenze.

Dalle 10 alle 13, si terrà un convegno dal titolo: “40 ANNI DI SCUOLA” con gli interventi degli ex Presidi e la moderazione dell’attuale Dirigente Scolastico, Arch. Giuseppe Cotroneo. Nel pomeriggio a partire dalle 18:30, ci sarà la premiazione – alla presenza del sindaco Antonio Pannone – degli studenti più meritevoli degli ultimi due anni, impegnati nella non facile didattica a distanza dovuta alla pandemia da Covid-19. Seguiranno ulteriori interventi di coloro, ex-studenti ed ex-docenti, che hanno costruito un legame speciale con la “propria” scuola, il Liceo. Infine, a partire dalle 20:00, le celebrazioni culmineranno in un elegante gala organizzato non solo con l’idea di far rivivere i nostalgici ricordi del periodo scolastico per coloro che ormai sono lontani da tempo, ma soprattuto per realizzare una raccolta benefica con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo del territorio e della scuola in sé.

“I 40 anni del Liceo Filippo Brunelleschi” vuole essere il primo appuntamento annuale nel calendario del Liceo Scientifico Filippo Brunelleschi di Afragola, in occasione dell’anniversario della sua fondazione presso l’attuale sede di Via Firenze (settembre 1982). La storia del Liceo è, anche e soprattutto, la storia dei giovani, di quelle generazioni che da più di otto lustri si formano nel suo straordinario e al contempo particolare (da un punto di vista di edilizia scolastica) edificio. Le sue luminose aule, la biblioteca, il meraviglioso giardino didattico, i laboratori, la grande palestra all’aperto, testimoniano il lavoro e l’impegno profuso nel tempo da quanti in esso hanno lavorato e studiato. Nell’anniversario del 2022, la comunità degli ex-studenti intende celebrare il senso di appartenenza e di identità della propria comunità che è riuscita a costruire un legame speciale con la “propria” scuola.

È già attiva una piattaforma in rete per poter prenotare i biglietti, in cui sono fornite tutte le informazioni necessarie per potersi recare al liceo e dare inizio ai festeggiamenti, ampiamente sostenuti da numerosi sponsor del territorio. Maggiori informazioni sono reperibili su programma e biglietti sono consultabili al sito www.iquarantadelbrunelleschi.it