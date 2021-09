Nei giorni in cui il capoluogo partenopeo festeggia il santo patrono San Gennaro, non mancheranno sulle tavole dei napoletani i dolci della pasticceria tradizionale. Abbiamo chiesto alla pastry chef Maria De Vito di Sweet Chocolate di via San Vito a Giugliano, quali sono i dolci più in voga e le nuove specialità dolciarie:”Gia da qualche giorno abbiamo registrato un boom di ordinazioni per babà e sfogliatelle, da sempre tra i dolci preferiti dai napoletani – poi continua – ma non solo, molte richieste giungono anche per tiramisù, delizie a limone, dolci caratteristici della costiera, e inoltre sempre grande appeal raccoglie la caprese”.

Poi ci parla delle novità:”Tra le ultime novità c’è il nutellotto, ovviamente parliamo di un dolce con base di nocciola, assolutamente da assaggiare”. Sweet Chocolate, nasce a Giugliano nel 2016, come laboratorio di Pasticceria Tradizionale, Americana, Cake Design e Wedding Cake.

