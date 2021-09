Agguato a Casoria, 31enne in fin di vita in ospedale. Raffaele Liguori, pregiudicato 31enne, è stato il bersaglio dei killer che hanno tentato di ucciderlo nei pressi del cimitero di Casoria poco dopo le ore 13,30. L’uomo attualmente è ricoverato all’Ospedale Cardarelli di Napoli ed è in fin di vita.

La dinamica

L’agguato è avvenuto in via Squillace, nei pressi del cimitero comunale di Casoria ed a pochi passi da Arzano. Sul luogo della sparatoria sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Casoria per avviare le indagini ed effettuare i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni, il 31enne è stato raggiunto al viso da una ogiva.

I carabinieri stanno passando al setaccio telecamere di videosorveglianza della zona. Saranno ascoltati anche i testimoni oculari.