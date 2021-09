Napoli. Ieri pomeriggio si è svolta in Prefettura un incontro, su impulso del Prefetto di Napoli, Marco Valentini, per approfondire le cause dei miasmi che nei giorni scorsi, soprattutto nelle ore notturne, hanno interessata l’area a Nord di Napoli.

Miasmi, riunione in Prefettura: “Voleranno droni per verificare fughe di gas odorigeni”

Alla riunione hanno partecipato, l’Incaricato del Ministro dell’Interno per il contrasto dei roghi di rifiuti nella Regione Campania dott. Filippo Romano, con la dott.ssa Stefania Rodà, dirigente dell’Area V, il Sindaco di Giugliano in Campania, dott. Nicola Pirozzi, il Vicesindaco di Qualiano, dott. Domenico Di Domenico, il dott. Dario Mirella per l’ARPAC, il dott. Gaetano Rinaldi per la Questura, il Capitano Andrea Coratza per il Comando Prov.le Carabinieri, il Ten. Col. Michele Doronzo per la Guardia di Finanza, l’Arch. Domenico Caputo per il Comando Prov.le dei vigili del fuoco.

“L’ARPAC ha riferito di aver avviato da tempo la realizzazione di un sistema di monitoraggio delle emissioni odorifere, in via di completamento, costituito da strumentazioni e procedure all’avanguardia per la misurazione della qualità dell’aria attraverso centraline di campionamento, alcune delle quali già installate ed operative”, si legge in una nota.

Sarà inoltre diffusa una app per la segnalazione sistematica e la geolocalizzazione dei miasmi con la partecipazione attiva della popolazione.

“Il Comando dei vigili del fuoco, nell’immediatezza, procederà ad appositi sorvoli con i droni dotati di termocamere, al fine di verificare eventuali fughe di gas odorigeni dalle ex discariche e dai depositi di rifiuti presenti sul territorio”, prosegue la nota della Prefettura.

Resta alta l’attenzione delle Forze di polizia che è ai massimi livelli di vigilanza, con particolare riferimento alle infrastrutture e agli impianti che potenzialmente possono produrre i miasmi.