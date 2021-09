In Campania si torna alle urne il 3 e il 4 ottobre per le elezioni amministrative. Sono 17 i comuni della provincia di Napoli chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e a rinnovare il consiglio comunale. Tra le città in cui si andrà a votare ci sono: Arzano, Afragola Brusciano, Frattaminore, Gragnano, Melito di Napoli e Vico Equense, Volla e il capoluogo di provincia Napoli.

A Melito sono tre i candidati a sindaco: Luciano Mottola, candidato a sindaco civico e ex sindaco Facente Funzioni, dopo il decesso del Sindaco Antonio Amente; Dominique Pellecchia, Segretario del Partito Democratico di Melito ed ex Assessore alle politiche giovanili di Melito durante il mandato a sindaco di Venanzio Carpentieri; Nunzio Marrone, ex Presidente del Consiglio del comune di Melito.

I nomi dei candidati e delle liste che appoggeranno la candidatura a sindaco di Dominique Pellecchia:

Liberi AMO Melito

Walter Pezone

Annarita Maisto

Pasquale Ricci

Alessandra Romano

Antonietta Borzacchelli

Francesco Chianese

Giovanna D’Angela

Stefano Guarino

Rosaria Carmela Marrone

Tonia Schiattarella

Sergio Tremante

Marika Virdis

Tina Esposito

Domenica Lamula

Raffaele Mattiello

Ciro Benedice

Ottavio Colantoni

Vittorio Raia

Tigani Marco

Lista FreeMelito

RELLA VALENTINA

PECORARO ANTONIO, DETTO RAPPRESE

BELLAN CIRO

CECERE GIOVANNI, DETTO IL POETA

RENZULLI KATIUSHA

MARANO ANTONIO

FIORETTO LUIGI

ABBONDANZA SALVATORE

GUARINO SILVANA

DE MARTINO GENNARO

DE LUCA VINCENZO

CRISTILLI TERESA

CASABURI ELVIRA

MERENDA FRANCESCO

PANARO GIUSEPPE

MINICHIELLO GIUSY

ESPOSITOLUISA, DETTA LISA

DE MARIA ARTURO

ESPOSITOGENNARO, DETTO GENNY

AVETA CLOTILDE

SCHIANO VINCENZO

LOMBARDI MARIO

EVANGELISTA CIRO, DETTO IL FOTOGRAFO

SAVERIANO ANTONIO

LISTA L’ASINELLO

Bocchetti Rosaria

Bruno Pompeo

Caso Giuseppe

Castiglia Francesco

Catignani Giovanna

Cristiano Giovanna

De Rosa Sabrina

Gatta Flora

Gentile Cristian

Mauriello Eleonora

Marrone Marianna

Marruocco Antonio

Nannola Giovanna

Russo Francesco

Santopaolo Cristina

Scarpato Carla

Speravella Maurizio

Tozzi Massimiliano

Viglione Monica

Partito democratico

Angela Guarino

Andrea Carpentieri

Teresa barretta

Pietro Ciccarelli

Teresa Giulia Capriello

Enrico Maisto

Anna Pellegrini

Stefano bordino

Francesca castaldi

Salvatore Fariello

Vincenza ferrigno

Vincenzo russo

Roberta tammaro

Nunzio acone

Anna tesone

Valerio Ventriglia

Stefano curzio

Nicola Buonanova

Antonio guarracino

Assunta Lubrano

Fabio d’Antonio

Carmela Chianese

Anna parnolfi

Raffaele buono

Melito Libera

Orabona Emilia

Cozzoli Rosa

D’arbitrio Carmine (detto Carmine)

Esposito immacolata (detta Titti)

Ferronetti Maria

Gison Antonio

Guarino Teresa

Papi Fabio

Pignatelli Luca

Prevete Daniela

Rubino Ciro

Scippa Mariagrazia

Totaro Luigi

Virro Velia

Pedata Carmela

Silvestri Giuseppina

Silvestri Linda

