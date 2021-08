Tragico incidente ieri lungo l’asse mediano: è morto un imprenditore di soli 30 anni, Giovanni Cacciuottolo.

Il giovane, di Pozzuoli, ha perso la vita sabato 28 agosto nello schianto avvenuto lungo l’Asse Mediano, nella zona di Villa Literno (Caserta).

Incidente sull’asse mediano, morto Giovanni Cacciuottolo

Stando a una prima ricostruzione, il giovane imprenditore, anche conosciuto come Bobbò, era alla guida di un’auto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un camion. Un impatto violentissimo quello con il mezzo pesante che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 30enne.

La vittima era proprietaria di un’agenzia di scommesse a Monteruscello. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro costato la vita a Cacciuottolo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati sui social per il giovane. “Giovanni era un Ragazzo umile e altruista, sempre pronto a tendere una mano verso chi ne aveva bisogno” scrive Vincenzo.