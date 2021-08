Giuseppe Santagata, un ragazzo di 31 anni, ha perso la vita in un incidente stradale in provincia di Caserta, sbalzato via mentre era in sella alla sua bicicletta in via Campisi, ad Alife.

Tragedia a Caserta: 31enne muore investito mentre era in bicicletta

A perdere la vita è stato Giuseppe Santagata. Il giovane è stato sbalzato a terra da una Fiat 500 che lo ha centrato in pieno. Mentre lo stavano trasportando in ospedale, il suo cuore si è fermato. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese a cui sono affidate le indagini.

Era un operatore ecologico, e la ditta per cui lavorava gli ha voluto dedicare un pensiero sulla propria pagina Facebook: “La sannitica Multiservizi srl comunica la perdita del caro dipendente GIUSEPPE SANTAGATA dovuto ad un tragico incidente stradale.. R.I.P“.