Chiusi due noti locali ad Ischia Porto. Il motivo? Avevano violato le normative anti covid sugli assembramenti. Gli agenti del commissariato di Ischia, coordinati dal vice questore Maria Antonietta Ferrara, hanno effettuato ieri sera controlli nei luoghi della movida isolana concentrandosi sulla zona della Riva Destra del porto ischitano, tra le più frequentate dell’isola nelle ore notturne.

Covid, assembramenti a Ischia: chiusi due noti locali

I poliziotti hanno constatato il sovraffollamento in due disco bar, per i quali è scattata la chiusura per cinque giorni, oltre alla denuncia dei titolari ed a sanzioni amministrative. I due locali, chiusi già in precedenza per violazione delle norme anti assembramento, rischiano adesso la chiusura per 30 giorni.