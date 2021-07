Dramma a Nocera Inferiore per la morte di una 29enne. La giovane è stata trovata senza vita ai piedi del palazzo “Girasole”, in via Atzori, dopo la mezzanotte di ieri. La vittima, originaria di Pompei, lavorava nel mondo del cinema.

Nocera Inferiore, precipita dall’ottavo piano: morta sul colpo

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. La 29enne sarebbe precipitata dall’ottavo piano dello stabile e sarebbe morta a seguito dell’impatto avvenuto col suolo. Sul caso indagano le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri della compagnia di Nocera Inferiore. A lanciare l’allarme sono stati i dipendenti del bar che dista pochi metri dal luogo in cui è stato rinvenuto il corpo senza vita della ragazza.

Aperto intanto un fascicolo d’indagine. Il sostituto procuratore di turno ha disposto accertamenti e verifiche all’interno dell’appartamento, con un controllo svolto anche dal medico legale. Gli elementi raccolti dalla Procura spingono la stessa a pensare che si sia trattato di un potenziale suicidio, sebbene siano ignote le cause. In pochi minuti, nei pressi dell’abitazione dove la ragazza viveva insieme al fidanzato – che non era in casa al momento dei fatti – si sono riuniti gli amici più stretti, in lacrime e sconvolti per la sorte della cara amica. Domani saranno celebrati i funerali a Pompei.