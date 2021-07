GIUGLIANO – Ancora un incidente in via Arco Sant’Antonio, nell’incrocio che si interseca con via Pagliaio del Monaco. A scontrarsi sono state una Volkswagen Polo ed una Dacia Sandero.

Giugliano, ancora un incidente in via Arco Sant’Antonio: due feriti

È stato un terribile schianto. Sono due i feriti: una donna ed un uomo, soccorsi poi dalle ambulanze. Per fortuna i due sono coscienti e non riportano danni gravi. Vi era anche una terza persona all’interno della Dacia Sandero che però non ha riportato ferite.

La dinamica del sinistro

La Dacia proveniva da via pagliaio del Monaco. Su via Sant’Antonio, in direzione Parete, procedeva un uomo a bordo della sua Polo. La Volkswagen ha tamponato violentemente la fiancata, lato conducente, dell’altra auto.

Dopo lo schianto, le due auto hanno travolto, e quindi danneggiato, una cabina dell’Enel presente sul ciglio della carreggiata. Per questo motivo in tanti sono privi di corrente elettrica.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine che effettueranno tutti i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente. Presenti anche gli operai specializzati per il recupero dei veicoli incidentati ed il ripristino del manto stradale.