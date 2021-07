Papa Francesco è stato dimesso dall’ospedale Gemelli di Roma dove era ricoverato da domenica 4 luglio. Il Pontefice ha lasciato l’ospedale capitolino intorno alle 10.45 concludendo così la sua degenza dopo 10 giorni.

Papa Francesco dimesso dall’ospedale

Dagli ultimi esami i medici hanno riscontrato una buona ripresa e una discreta mobilità, per tanto Bergoglio ha potuto far ritorno a San Marta. Il Papa era stato ricoverato ad inizio mese per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico al colon.

Un’operazione programmata per una stenosi diverticolare sintomatica del colon che è perfettamente riuscita ma che ha richiesto diversi giorni di convalescenza in ospedale “al fine di ottimizzare al meglio la terapia medica e riabilitativa” come aveva spiegato nei giorni scorsi il direttore della Sala Stampa della Santa Sede.