Ennesimo agguato nella notte a Napoli. Un uomo è rimasto ferito da due colpi d’arma da fuoco. La vittima è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta in condizioni gravi ma non è in pericolo di vita.

Fuorigrotta, agguato nella notte: uomo ferito a colpi di pistola

Secondo quanto al momento ricostruito, l’uomo, soccorso all’ospedale San Paolo, ha riferito di essere stato avvicinato nel quartiere Fuorigrotta da due persone che gli hanno esploso contro due colpi di arma da fuoco. La sua versione è al vaglio degli agenti. Toccherà alla Polizia stabilire la veridicità della versione fornita dalla vittima. L’ipotesi battuta dagli investigatori è che l’uomo sia rimasto vittima di un agguato.

Ha poi aggiunto di non aver identificato le due persone per la scarsa visibilità. Gli agenti del Commissariato si avvarranno delle telecamere di videosorveglianza della zona per acquisire immagini utili alle indagini e all’eventuale identificazione dei responsabili della sparatoria che ha interessato l’area flegrea del capoluogo.