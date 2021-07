Poteva trasformasi in tragedia quanto accaduto questa mattina ad un autobus carico di ragazzini diretti a un campo estivo. Il mezzo sui cui viaggiavano i 25 ragazzini improvvisamente è andato a fuoco per cause ancora da accertare.

Autobus divorato dalla fiamme

I fatti sono accaduti nella galleria Fiumelatte sulla strada statale 36, all’altezza di Varenna, in provincia di Lecco.

Il dramma si è sfiorato grazie al pronto intervento dell’autista del bus che è riuscito a mettere in salvo i 25 ragazzini presenti sul mezzo, poco dopo l’avaria, prima che scoppiasse l’incendio vero e proprio. Tra le possibili cause ci sarebbe lo scoppio di uno pneumatico.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, un’automedica, la Polizia stradale e i vigili del fuoco di Lecco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza la galleria. La strada statale 36 è stata chiusa al traffico per permettere agli addetti ai lavori di lavorare in sicurezza. Tanta la paura, ma fortunatamente nessuno ha avuto bisogno di cure mediche.